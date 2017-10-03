الشرطة الفرنسية توقف 5 في قضية “العبوة الناسفة”

أوقفت السلطات الفرنسية خمسة مشتبه فيهم في إطار تحقيق بقضية إرهابية إثر العثور، السبت، في غرب باريس على عبوة ناسفة بدائية الصنع مكونة من أربع قوارير غاز وجهاز تفجير، وفقا لوكالة فرانس برس.

ونقلت الوكالة عن مصدر ثان مطلع على التحقيق إن أربعة من الموقوفين الخمسة وضعوا مساء الاثنين قيد التوقيف على ذمة التحقيق.

وفتحت شعبة مكافحة الإرهاب في النيابة العامة في باريس تحقيقا بتهم “تشكيل عصبة أشرار إرهابية إجرامية” و”محاولة التسبب بدمار عبر وسيلة خطرة متصلة بمشروع إرهابي” و”محاولات قتل متصلة بمشروع إرهابي”.

ويأتي الاعلان عن هذه التوقيفات غداة مقتل امرأتين طعنا بسكين، الأحد في محطة القطار الرئيسية في مرسيليا، جنوب فرنسا، على يد رجل يعتقد أنه متشدد وقتل برصاص جنود كانوا في دورية أمنية، في اعتداء يتجه التحقيق فيه إلى فرضية العمل الإرهابي.