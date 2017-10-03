الحريري شاركت في اجتماع امني في السراي

قامت النائبة بهية الحريري، في اطار متابعتها للتطورات الأمنية في مدينة صيدا، عقب حادثة ليل امس الإثنين وتفاعلاتها، بسلسلة لقاءات واتصالات مع فاعليات روحية ورسمية وأمنية وعسكرية وبلدية.

فزارت مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان في مكتبه في دار الافتاء، وتشاورت معه في الأوضاع المستجدة في المدينة. وكان تأكيد مشترك على “استنكار ما جرى ورفض ظاهرة السلاح المتفلت الذي بات تفاقمها يهدد امن واستقرار المدينة وسلامة اهلها والقاطنين فيها”، وتنويه ب”جهود القوى الأمنية والعسكرية في توقيف مطلقي النار والمتسببين بالاشكال”.

الجماعة الإسلامية

وزارت النائبة الحريري، مركز “الجماعة الاسلامية” في المدينة، والتقت نائب رئيس المكتب السياسي الدكتور بسام حمود والمسؤول التنظيمي في الجنوب الشيخ مصطفى الحريري.

وتداول المجتمعون التطورات الأمنية في المدينة، ودانوا ما جرى من استباحة لأمن المدينة واستقرارها، مطالبين الأجهزة الأمنية والعسكرية بوضع حد للسلاح غير الشرعي وفرض الأمن والنظام والقانون الذي يتساوى تحت مظلته الجميع.

سراي صيدا

ثم انتقلت الحريري الى سراي صيدا الحكومي، وانضمت الى اجتماع عقد في مكتب قائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد سمير شحادة، ضمه الى محافظ الجنوب منصور ضو ورئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي وعدد من القادة الأمنيين، خصص لتدارس الأوضاع في المدينة في ضوء ما جرى.

اتصالات

وكانت الحريري اجرت للغاية نفسها، اتصالات بكل من رئيس فرع المخابرات في الجيش اللبناني في الجنوب العميد فوزي حمادي ورئيس مكتب المخابرات في الجيش في صيدا العميد ممدوح صعب ورئيس “جمعية تجار صيدا وضواحيها” علي الشريف.