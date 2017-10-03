الحريري يترأس الحريري اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة وضع خطة اقتصادية

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اجتماعا بعد ظهر الثلثاء في مكتبه بالسراي الحكومي للجنة الوزارية المكلفة وضع خطة اقتصادية في حضور الوزراء: مروان حمادة، جبران باسيل، حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، رائد خوري، جمال الجراح وسيزار ابي خليل تركز البحث خلاله على الرؤية الاقتصادية المستقبلية للحكومة.

وكان الحريري استقبل وزير الاقتصاد رائد خوري مع مستشاري رئيس الجمهورية ميراي عون وفادي عسلي وبعد اللقاء اوضح الوزير خوري: ان البحث تناول التحضيرات الراهنة للخطة الاقتصادية وتفاصيلها والامور الواجب العمل عليها.

والتقى بعد ذلك وفدا من شركة “فودافون البريطانية” برئاسة الرئيس التنفيذي لاسواق الشركة دييغو ماسيدا في حضور السفير البريطاني في لبنان هيوغو شورتر.