مفاجأة شرائية غريبة قبل طرح “آيفون X” بالأسواق

أظهر استطلاع للرأي، أن عددًا معتبرًا من عشاق الهواتف الذكية أبدى استعداده لدفع أكبر مبلغ ممكن، مقابل الاستفادة من مساحة تخزين “ضخمة” في هاتف شركة أبل الأميركية المرتقب “آيفون X”.

وقال موقع “بزنس إنسايدر” إن أكثر من نصف الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع ويخططون لشراء “آيفون X” يرغبون في شراء أغلى نسخة من الجهاز، التي تأتي بأكبر قدر من مساحة التخزين.

وذكر المصدر ذاته أن قيمة الهاتف تبلغ 999 دولارًا بمساحة تخزين لا تتجاوز 64 غيغابايت، مضيفًا: “في حال أراد المستخدم الاستمتاع بمساحة تخزين تصل إلى 256 غيغابايت فعليه أن يدفع ما يناهز 1150 دولارا”.

من جهته، إعتبر المحلل أميت دارياناني أن استطلاع الرأي يؤكد مجددًا أن مستخدمي الهواتف الذكية مستعدون لدفع أكبر مبلغ ممكن في سبيل الاستفادة من مساحة تخزين عالية، تتيح لهم استخدام أجهزتهم بأريحية تامة.

وكانت أبل قد أعلنت في 12 أيلول المنصرم عن أحدث هواتفهها، وأطلقت للمرة الأولى 3 أجهزة: “آيفون 8″ و”8 بلس” بالإضافة إلى “آيفون X”.