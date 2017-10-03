داعش تبنى الهجوم الانتحاري على قسم للشرطة في دمشق

تبنى تنظيم داعش الهجوم الانتحاري على قسم الشرطة في حي الميدان في دمشق الذي تسبب بمقتل 16 شخصًا على الاقل بين مدنيين ورجال أمن.

وجاء في بيان التنظيم الذي تناقلته حسابات ارهابية عبر تطبيق تيلغرام: “انطلق ثلاثة من جنود الخلافة يوم الإثنين مجهزين بأسلحة رشاشة وقنابل يدوية نحو حي الميدان فانغمس اثنان داخل المركز حيث فجرا سترتيهما الناسفتين”.

واضاف :”ان عنصرًا ثالثا نفذ عملية استهدفت التعزيزات الامنية في محيط المركز”.