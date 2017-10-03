أوغاسبيان: لإصدار التشكيلات القضائيّة بأسرع وقت

أكّد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان أنه في “المبدأ هناك جلسة للحكومة هذا الأسبوع، الا ان جدول الأعمال لم يوزّع بعد بانتظار قرار الرئيس ​نبيه بري​ حول ​انعقاد الجلسة التشريعية​ فاذا حسمت الأسبوع المقبل فمن المفترض أن يُوزّع اليوم ​جدول أعمال​ الجلسة لعقدها هذا الأسبوع”.

واوضح أوغاسابيان في حديث لصوت لبنان أنّ “هناك مسودة للتشكيلات القضائية ولكن لا تفاهم نهائي حتّى الآن حولها”، مشدّداً على أنّ هناك ضرورة لإصدارها بأسرع وقت، لأن بعض القضاة أُحيلوا إلى التقاعد، والبعض الآخر سيُحال”.

وأشار أوغاسبيان إلى أن التوجه الرسمي هو الإسراع بإصدار الإيرادات الضريبية، لافتا إلى أنّ مسألة الازدواج الضريبي تم الغاؤها رغم اشارة ​الهيئات الإقتصادية الى انها لا تزال تطال المؤسسات على أنواعها.