العبادي يدعو الى إدارة مشتركة لكركوك تحت قيادة بغداد

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلثاء، إلى إدارة مشتركة لكركوك ومناطق أخرى، يقول كل من حكومته وإقليم كردستان شبه المستقل إنّ السيادة عليها من حقه، على أن تكون لبغداد السلطة المطلقة في إطار هذه الترتيبات.

وذكر التلفزيون الرسمي أن العبادي طرح هذا المقترح خلال مؤتمر صحافي في بغداد ويهدف في الأساس إلى تسوية النزاع بشأن منطقة كركوك الغنية بالنفط والتي تسكنها أعراق مختلفة.

وسيطر مقاتلو البيشمركة الكردية على كركوك في 2014 حين انهارت القوات العراقية في مواجهة تقدم تنظيم “داعش” في شمال العراق.