بعد كتالونيا.. “استفتاء الاستقلال” في إقليمين إيطاليين

كشفت صحيفة “ذي تايمز” البريطانية أن إقليمين إيطاليين سيجريان يوم 22 تشرين الأول استفتاء للمطالبة باستقلال “أكبر” عن روما.

وتدير الرابطة الشمالية المناهضة للمهاجرين الإقليمين، وهي الرابطة التي لطالما احتجت على جمع الضرائب في شمال إيطاليا من أجل إغناء ودعم المناطق الجنوبية ذات المدخول الضعيف.

ودانت الرابطة أعمال العنف التي وقعت خلال استفتاء الانفصال الذي جرى في إقليم كتالونيا، حيث خرج نشطاء للاحتجاج أمام القنصلية الإسبانية في ميلانو عشية الاثنين.

وقارن روبرتو كالديرولي، عضو مجلس الشيوخ في الرابطة الشمالية، خلال تصريح نقلته “ذي تايمز” الحكومة الإسبانية بالنظام السوري، داعيًا إيطاليا إلى إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع مدريد.

وظهرت رغبة فينيتو في الاستقلال عن روما خلال عام 2014 عندما نظم الإقليم استفتاء لم يعترف به رسميًا، وصوت فيه مليونا نسمة من سكان المنطقة بـ”نعم” لصالح الانفصال عن باقي أراضي البلاد.

ومن المنتظر أن يصوت سكان الإقليمين هذا الشهر فقط على “مزيد من الحكم الذاتي”.