السنة الجامعية في LCU بدأت ولقاء توجيهي ترفيهي للطلاب الجُدد

مع إنطلاق السنة الأكاديميّة 2017 -2018، رحّبت الجامعة اللبنانيّة الكنديّة – LCU عينطورة – كسروان بالطلاب الجُدد الذين التحقوا بمختلف كلياتها، وذلك خلال لقاء توجيهي خاص بطلاب السنة الأولى نظمّه مكتب القبول والتسجيل ومكتب شؤون الطلاب. تخلّل اللقاء جولة على مختلف أقسام الحرم الجامعي، وندوة حول القوانين الداخلية للجامعة والأنظمة المتبعة، من آلية التسجيل، الى المناهج الأكاديمية والبرامج والاعتمادات والبروتوكولات مع الجامعات العالمية، إضافة الى خصائص الاختصاصات المميّزة في LCU والفرص الجديدة المتاحة في سوق العمل.

وفي المناسبة ألقى رئيس الجامعة الدكتور روني أبي نخله كلمة رحّب فيها بالطلاب الجدّد متمنيًا لهم التوفيق، مؤكدًا على التزام الجامعة المستمر بتقديم أفضل البرامج لطلابها واللحاق الدائم بالتطور التكنولوجي لتحديث خدماتها الأكاديمية ومختبراتها. كما أوصى دكتور أبي نخله الطلاب على أهمية الانتماء لعائلة الـ LCU وضرورة الإفادة من الدعم المعنوي الذي يقدمه أساتذة الجامعة لطلابهم من استشارات الى المتابعة والتدريب ليكونوا دائمًا بين الأوائل.

ثم كانت وقفات ترفيهية ومسابقات وألعاب اشترك فيها الطلاب الجدد مع الأندية الطلابية في الجامعة. وبعد توزيع الجوائز على الرابحين شرب الجميع نخب السنة الجديدة وطلابها في كوكتيل أقيم خصيصًا على شرفهم.