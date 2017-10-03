التقرير النهائي: إختفاء الطائرة الماليزية سيبقى لغزا

قدم المحققون الأستراليون تقريرهم النهائي حول اختفاء الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية في الرحلة MH370، وقالوا إن الاختفاء سيظل “لغزا لا يصدق”.

وأصدرت الوكالة التي نسقت عمليات البحث تحت الماء، الثلثاء، تقريرها النهائي حول اختفاء الطائرة الماليزية، وفق ما ذكره موقع “الغارديان” البريطاني.

يشار إلى أن الطائرة كانت تقل 239 شخصا عندما فقدت وهي في طريقها من كوالالمبور إلى بكين قبل نحو ثلاث سنوات.

وأوقفت أستراليا وماليزيا والصين في كانون الثاني عملية بحث مشتركة عن الطائرة تحت الماء استمرت عامين.

وكانت حكومات الدول الثلاث أعلنت أنها لن تستأنف عملية البحث، إلا إذا ظهرت أدلة موثوقة عن مكان الطائرة.

ويقدم التقرير النهائي تفاصيل هامة عن البحث بيد أنه لا يقدم سوى القليل من الأدلة الجديدة حول موقع الطائرة.

ورجحت الصحيفة البريطانية إحتمالش إعادة فتح البحث في حال ظهور أدلة جديدة ذات مصداقية.

وقال مفوض رئيس الوكالة “ستبقى مسألة اختفاء الطائرة مأساة كبيرة ولغزا لا يصدق.. في الحقيقة فعلنا كل ما يمكننا القيام به للوصول إلى إجابات”.