تسجيلات “فاضحة” لترامب حول ليلة دخلته

لا تزال كواليس حياة الرئيس الاميركي المثير للجدل دونالد ترامب محط متابعة من قبل الجمهور، وتسعى كبرى الوسائل الإعلامية العالمية كتابة تحقيقات عن ترامب وعائلته.

فقد فاجأت مجلة “نيوزويك” الأميركية الجميع عندما كشفت عن أنّها تمتلك تسجيلات تلفزيونية سرية لدونالد ترامب قبل أن يصبح رئيساً للبلاد. المجلة اشارت الى انّ تسجيلات ترامب التي تمتلكها يروي فيها الرئيس الأميركي تفاصيل تتعلق بحياته الحميمة مع ميلانيا ترامب، وما حدث بينهما في ليلة الدخلة.

وذكرت المجلة انّ ترامب أكد انّ أداء ميلانيا في تلك الليلة لم يكن جيداً، كما اعترف بأنّ ابنته إيفانكا لا تنظر إليه باحترام وتحتقره. وأشار ترامب في التسجيلات الى انّ ميلانيا بصقت عليه في أيار 1993 رغم أنّه قدم لها 25 مليون دولار.