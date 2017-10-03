محلياتالثلاثاء 03 تشرين أول 2017 بري التقى ابراهيم وبيان عن جوازات سفر بيومترية خاصة للنواب إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ظهر الثلثاء في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم. وبعد اللقاء صدر عن الأمانة العامة لمجلس النواب البيان التالي: “تفيد الأمانة العامة لمجلس النواب انه في ما خص جوازات السفر الخاصة البيومترية للسادة النواب، ولمدة شهر كامل ابتداء من يوم الإثنين في 9 تشرين الاول 2017، ستقوم الجهات المعنية في الأمن العام بالإجراءات اللازمة في احدى قاعات المجلس لإعطاء السادة النواب الجوازات المذكورة”. كلمات مفتاحية: بريالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام