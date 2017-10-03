بري التقى ابراهيم وبيان عن جوازات سفر بيومترية خاصة للنواب

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ظهر الثلثاء في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.

وبعد اللقاء صدر عن الأمانة العامة لمجلس النواب البيان التالي:

“تفيد الأمانة العامة لمجلس النواب انه في ما خص جوازات السفر الخاصة البيومترية للسادة النواب، ولمدة شهر كامل ابتداء من يوم الإثنين في 9 تشرين الاول 2017، ستقوم الجهات المعنية في الأمن العام بالإجراءات اللازمة في احدى قاعات المجلس لإعطاء السادة النواب الجوازات المذكورة”.