مادورو يلتقي بوتين قبل التوجه الى بيلاروسيا وتركيا

أعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو الإثنين أنه سيقوم بجولة في الخارج يلتقي خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين ورئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشنكو قبل التوجه الى تركيا.

وصرح مادورو خلال لقاء عام بثه التلفزيون الحكومي “سأعقد لقاء عمل في غاية الاهمية مع بوتين، سيكون مهما جدا لمستقبل التعاون المالي والتكنولوجي والزراعي والعسكري بين روسيا وفنزويلا”، مضيفًا انه “سيغادر في الساعات المقبلة”.

ومن المقرر أن يشارك مادورو في “أسبوع الطاقة في روسيا 2017” الذي تستضيفه موسكو بين الثلثاء والسبت.

ولم يحدد مادورو موعد لقائه مع بوتين بعد.

تجدر الغشارة إلى ان روسيا وفنزويلا عضوان في اللجنة المكلفة من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك” متابعة تطبيق الاتفاق الموقع بين الدول الاعضاء للحد من الطلب والحفاظ على استقرار اسعار النفط الخام. وتنتهي مهلة الاتفاق في اواخر آذار 2018.