اجتماع للحكومة الفلسطينية في غزة باتجاه المصالحة بين “فتح” و”حماس”

ترأس رامي الحمدالله رئيس الوزراء الفلسطيني، الثلثاء، أول اجتماع للحكومة الفلسطينية في غزة، في خطوة باتجاه المصالحة بين حركة فتح وحماس.

وتسيطر حماس على القطاع الساحلي منذ عام 2007، بعد اشتباكات مع قوات حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس.

وجاءت عملية المصالحة إثر جهود من مصر ودول عربية أخرى.

وكانت حماس، التي تعتبرها إسرائيل والغرب جماعة إرهابية، أعلنت الشهر الماضي حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة.