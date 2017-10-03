محلياتالثلاثاء 03 تشرين أول 2017 الحريري ترأس اجتماعين للجنتي معالجة النفايات ومقدمي الخدمات الكهربائية ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء الثلثاء في السراي الحكومي اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة معالجة موضوع النفايات، حضره نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني والوزراء: ميشال فرعون، عناية عز الدين، سيزار أبي خليل وحسين الحاج حسن، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، تم خلاله مناقشة السبل الآيلة لمعالجة ملف النفايات. ثم ترأس الرئيس الحريري اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بحث أوضاع مقدمي الخدمات الكهربائية في حضور نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني والوزراء: علي حسن خليل، أيمن شقير، حسين الحاج حسن وسيزار أبي خليل والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل وعضو مجلس هيئة إدارة قطاع البترول وسام الذهبي، وتم خلال الاجتماع مناقشة موضوع عقود مقدمي الخدمات التي انتهت في 30 أيلول المنصرم، على أن ترفع قرارها إلى مجلس الوزراء للبت به. كلمات مفتاحية: سعد الحريريالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية