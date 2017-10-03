300 ألف متظاهر في برشلونة: “فلتخرج قوات الإحتلال”

أعلنت شرطة برشلونة أن “زهاء 300 ألف شخص شاركوا في تظاهرات خرجت الثلثاء في المدينة على وقع هتافات “فلتخرج قوات الاحتلال” و”الشارع سيكون لنا على الدوام”، احتجاجاً على استخدام الشرطة للعنف لمنع استفتاء على استقلال كاتالونيا جرى خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتدفق المحتجون نحو مركز المدينة فيما شهد الإقليم إضراباً عاماً في حين حلقت مروحية فوقهم، ما استدعى تنديدا من الكاتالونيين الذين لم يستفيقوا بعد من صدمة العنف الذي شهدته اجزاء من المنطقة الاسبانية الأحد.

وكتب في لافتة “مغلق من أجل الثورة،” فيما كشف أهال وأطفال من مدرسة استخدمت مركز اقتراع الأحد عن لافتة ضخمة صنعها الطلبة. وكتب فيها: “نافاس – ساغريرا (وهو اسم حي في برشلونة) من أجل السلام والديموقراطية” تحت طبعات أيد صغيرة وملونة.