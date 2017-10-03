بالأسماء: المرشحون لانتخابات نقابة المحامين

مع اقتراب انتهاء ولاية نقيب المحامين في بيروت أنطونيو الهاشم وأربعة أعضاء في مجلس النقابة، ترشح 8 محامين لمركز النقيب و20 لعضوية مجلس النقابة خلفاً للأعضاء الأربعة الذين انتهت ولايتهم وهم: شارل أبي صعب، جاك ابو عبدالله، ندى تلحوق وفادي حداد.

والمرشحون الى مركز النقيب هم: فريد حليم الخوري، فادي عبد الله بركات، وجيه عمون مسعد، أندريه جوزف الشدياق، فادي منير مسلم، عزيز ميشال مخايل طربيه، مطانيوس مخايل عيد وسمير علي حيدر.

والمرشحون الى عضوية المجلس هم: هاني أنيس الأحمدية، سيدة حبيب مسعود حنا حبيب، فريد حليم الخوري، ندى نجيب تلحوق، فادي عبد الله بركات، أديب الياس زخور، أسعد سعيد سعيد، بيار أسد حداد، يوسف حسين زعيتر، جاك ابراهيم أبو عبدالله، اندره جوزف الشدياق، فادي منير مسلم، عزيز ميشال مخايل طربيه، مطانيوس مخايل عيد، لوسيان ايلي عون، علي محمد سميح برجي، سمير علي حيدر، علي أحمد مشيمش، علي حسن برو وحسين علي محيدلي.