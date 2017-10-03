“الروك” يخسر توم بيتي

توفي نجم الروك الأميركي توم بيتي الثلثاء عن عمر ناهز 66 عاما، بحسب البيان الذي أصدره مدير أعماله.

وكان بيتي قد نقل إلى مستشفى إثر إصابته بنوبة قلبية.

وذكر موقع “تي إم زد”، المعني بأخبار مشاهير هوليوود، أن بيتي المغني والموسيقي في فرقة “توم بيتي آند ذا هارت بريكرز”، نقل إلى مستشفى في لوس أنجليس بين الحياة والموت.

وأوضح الموقع أن بيتي وصل إلى المستشفى من دون أي نشاط للمخ، وأشار إلى أن قرارا اتخذ على ما يبدو بإزالة أجهزة دعم الحياة عنه.