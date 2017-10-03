ترامب: منفذ إعتداء لاس فيغاس مريض والمجنون

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المسلح الذي قتل 59 شخصا على الأقل وأصاب 527 في لاس فيغاس بـ”المريض” و”المجنون”.

وقال للصحافيين لدى مغادرته العاصمة الأميركية متوجها إلى بورتوريكو التي اجتاحها إعصار “ماريا” المدمر: “كان رجلا مريضا ومجنونا ويعاني العديد من المشاكل”.

وأضاف: “نحن نتعامل مع فرد مريض للغاية”.

ولا يزال المحققون الأميركيون يحاولون فهم الدوافع التي حملت المتقاعد ستيفن كرايغ بادوك (64 عاما) على فتح النار مساء الأحد على حشد كان يحضر حفلا موسيقيا في الهواء الطلق في لاس فيغاس.

ورغم تبني تنظيم “داعش” الاعتداء، إلا أن السلطات الأميركية شككت بالأمر وسط غياب أي أدلة على ارتباط المحاسب الثري الذي يعيش في مدينة هادئة بولاية نيفادا بالمجموعة المتطرفة.

وعثرت الشرطة في غرفة الفندق الذي أطلق بادوك النار منها على 23 قطعة سلاح من عيارات مختلفة بينها بنادق هجومية، يعتقد أنه نقلها في أكثر من 10 حقائب، حسبما افاد رئيس شرطة لاس فيغاس جوزف لومباردو.

وأشار شقيق بادوك إلى عدم وجود أي شيء في حياة الأخير يشير إلى أنه كان ينوي ارتكاب مجزرة.