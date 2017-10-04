“المستقبل” ينتقل إلى “الهجوم”.. الحريري: “حزب الله” شواذ في البلد

أطلق الأمين العام لتيار “المستقبل” أحمد الحريري كلاما سياسيا أثناء لقاءات شعبية عقدها خلال جولته الإنتخابية في إقليم الخروب ، ومما قاله الحريري: “تيار “المستقبل” لن يغطي سلاح “حزب الله”، واليوم نرى أن هذا السلاح لم يعد بنظر الناس سلاحا مقاوما، بل سلاح ميليشيات”.

واشار الحريري إلى “وجود خطين في البلد، خط مستقيم وآخر شاذ. خط الشواذ الذي يمثله “حزب الله” ومن معه ليس مثلنا الأعلى، مثلنا الأعلى الإستقامة والدولة”.

وأضاف: “علينا الصبر فالمرحلة طويلة”، لافتا إلى “أهمية أن يكون هناك ثقة كبيرة بالرئيس سعد الحريري”، مشددا على أن “الحل الوحيد لمواجهة الكيل بمكيالين هو الصبر”.

وتابع: “حركات كانت أعتى من “حزب الله” ولم تستمر”، مؤكدا: “لن نذهب إلى حيث يريد “حزب الله”، ولن ننجر إلى لغة السلاح التي يستخدمها”.