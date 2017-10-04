آلان عون: “التكتل” ملتزم بالإتفاق الحكومي حول السلسلة والإيرادات

إعتبر عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب آلان عون ، أن “الإتفاق الذي حصل في الحكومة حول السلسلة وقانون الإيرادات الخاصة بها، ليس بمثابة مناوَرة، بل تطلّبَ تنازلات قدّمها الجميع، وخصوصاً “التكتل”، بغية إيجاد حلّ موضوعي وعملي في ظلّ التعقيدات الكبيرة التي حاصرت السلسلة والموازنة وقطع الحساب”.

وأضاف عون لصحيفة “الجمهورية”: “نحن ملتزمون هذا الإتفاق وسنَعمل على ترجمته في مجلس النواب ، والرئيس بري يُجري المشاورات اللازمة تحضيراً للجلسة النيابية التي سيَدعو إليها وسيتضمّن جدول أعمالها قانونَ الإيرادات والموازنة العامة”.