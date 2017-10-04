اتحاد بلديات بنت جبيل كرم قائد القطاع الغربي لليونيفل

منح رئيس إتحاد بلديات بنت جبيل عطالله شعيتو شهادة المواطنة الفخرية لقائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الإيطالي فرانشسكو أوللا تقديرًا لمشاركته في مهمة اليونيفيل ودعمه للسكان المحليين في جنوب لبنان.

وقد جاء التكريم في مقر إلاتحاد في السراي، خلال الزيارة الوداعية للجنرال أوللا، حيث شكره شعيتو وشكر الكتيبة على الجهود التي بذلوها يوميًا من أجل “تمتين علاقة الصداقة والأخوة بين جنود حفظ السلام في اليونيفيل والسكان في جنوب لبنان”.

بدوره شكر اوللا لشعيتو التكريم وحفاوة الإستقبال وشدد على أهمية دعم السلطات المحلية والأهالي لجنود اليونيفيل في سبيل تحقيق المهام المطلوبة.