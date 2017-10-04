ما تضعينه في طبقك يحميك من “سرطان الثدي”… لا تنسي هذا البهار

أشارت دراسة نشرت نتائجها في “أميركان سوسايتي أوف كلينكل أونكولوجي 2015 إديوكيشن بوك” إلى أن التخلي عن العادات الغذائية غير الصحية وممارسة التمارين، تمنع الإصابة بسرطان الثدي بنسبة تتراوح بين 25 و30 في المئة.

لذا نصحت الدراسة، بحسب موقع “إيفري داي هالث”، بضرورة تناول مجموعة من الأطعمة المفيدة يومياً.

وأشارت إلى أهمية إضافة الكركم إلى الأطباق بين الحين والآخر، مشيرة إلى أنه يحتوي على الكركمين. وهو مكون كيميائي يمكنه المساعدة على محاربة سرطان الثدي إلى جانب العلاج بالأدوية.

ولفت الباحثون إلى ضرورة تناول البروكولي الذي يحتوي على مكونات تحد من نمو الأورام. وكشفوا ارتباط تناول الثوم والبصل بمنع تطور الخلايا السرطانية. كما نصحوا بتناول الفواكه، مثل التفاح الغني بمكونات مضادة للمرض العضال، والرمان والتوت.

كما أكدوا أن تناول الجوز، الذي يعتبر مصدراً مهماً لأحماض الأوميغا 3 المحاربة للالتهابات ولنمو أورام سرطان الثدي، وسمك السلمون والماكريل والتونا، وبذور الكتان، قد يقي من الإصابة بهذا المرض أيضاً.