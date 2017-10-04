إلتهاب الدماغ المزمن: هل من علاج له؟

تنتشر في العالم أمراض كثيرة بعضها معروف فيما البعض الآخر ليس شائعا وبالتالي لا معلومات دقيقة حوله. وينتمي مرض إلتهاب الدماغ المزمن (Chronic traumatic encephalopathy – CTE) إلى الفئة الثانية. يصيب CTE الدماغ على أثر جرح أو اصطدامات متكررة وهو إنتكاسي ويقتل خلايا الدماغ.

غالبا ما يتم تشخيص CTE في أدمغة الذين هم أكثر عرضة للإصابات في الرأس، كان يُطلق عليه إسم “متلازمة اللكمة” أو “إرتجاج العقل”. في الواقع، الملاكمة وغيرها من الألعاب الرياضية حيث إصابات الرأس شائعة (مثل المصارعة، كرة السلة والقدم، الهوكي الجليدي والميداني، لعبة الروكبي، الكرة الطائرة) غالبا ما تكون سبب إصابة الشخص بهذا المرض. كشفت دراسة أجريت ل200 لاعب كرة قدم متوفين أنّ 90% من اللاعبين عانوا من CTE وأنّ 71% من هؤلاء كانت إصاباتهم شديدة وبالغة.

هذا وقد يُصاب بالCTE الذين تعرضوا للعنف الجسدي أو من يعاني من الصرع، حتى أنّ دراسة أجريت عام 2012 شخصت المرض لدى أربعى من قدامى العسكريين الأمركيين المتوفين.

ليس واضحاً بعد كيف يعمل CTE داخل الدماغ، ووفقا لخبراء “مايو كلينيك” عندما يُصاب الدماغ بشكل متكرر فإنه يخسر من خلاياه ويبدأ بالإضمحلال. ويعتقد الباحثون أيضا أنه بعد إصابة الدماغ يشكل بروتين “تاو” كتلا في داخله مما يؤدي إلى قتل خلياه.

الملفت في الموضوع هو أنه لا يمكن تشخيص CTE إلا بعد وفاة الشخص لأن فحص دماغ الذي يتطلبه لا يمكن إجراؤه للأحياء، لذا من الصعب معرفة الأعراض الدقيقة للمرض. أضف إلى ذلك أن أعراض الCTE لا تظهر إلا بعد سنوات أو عقود من إصابة الدماغ.

لم يعثر العلماء والباحثون بعد على علاج لهذا المرض أوّلاً لأنّه يُشخّص بعد الوفاة وثانياً لأن لا أعراض تُظهر إصابة الشخص فيه. كل ما يمكن فعله هو تفادي إصطدام الرأس كثيراً على أمل أن يعثروا على العلاج الملائم.

كريستين الصليبي