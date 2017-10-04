رئيس إقليم كتالونيا: سنعلن الإستقلال عن إسبانيا خلال أيام

أعلن رئيس حكومة إقليم كتالونيا كارليس بيغديمونت ، أن الإقليم سيعلن الإستقلال عن إسبانيا في غضون أيام.

وأفاد بيغديمونت لـ”BBC” في أول تصريح له بعد الإستفتاء ، بأن حكومته ستتحرك هذا الأسبوع أو في أول الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

وردا على سؤال ما إذا قررت حكومة راخوي إتخاذ قرار بالسيطرة على الإقليم والأخذ بزمام الأمور، قال كارليس بيغديمونت: “سيكون خطأ جسيما يغير كل شيء”.

ووصف رئيس إقليم كتالونيا ردة فعل الإتحاد الأوروبي بالمخيبة جدا للآمال، بخصوص ما أقدمت عليه الشرطة الإسبانية يوم الإستفتاء ، مؤكدا أنه لا توجد إتصالات بين سلطات الإقليم والحكومة المركزية في مدريد.

وأشارت قناة “BBC” الإسبانية إلى أن بيغديمونت تحدث قبل أن يلقي الملك الإسباني كلمته.

وكان رئيس حكومة إقليم كتالونيا قد صرح الاثنين الفائت، أنه لا يخطط لإنفصال “صادم” مع إسبانيا ، بل يرغب في تفاهم جديد مع الحكومة المركزية في مدريد في أعقاب إستفتاء الإستقلال الذي جرى الأحد.