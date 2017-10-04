اتحاد بلديات دير الاحمر تسلم شاحنة نقل نفايات مساعدة من جمعية مساندة الشرق الألمانية

سلمت “الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب” اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر، شاحنة نقل نفايات تقدمة من جمعية “مساندة الشرق” الألمانية، خلال احتفال في كنيسة “سيدة البرج” في بلدة دير الأحمر، حضره النائب الألماني ماركوس رندر شبراخر، رئيس جمعية “مساندة الشرق” كريستيان سبرنجر، كاهن الرعية المونسنيور ملحم شيت الديراني، رئيس جمعية الدراسات رامي اللقيس، رئيس اتحاد منطقة دير الأحمر جان فخري، رؤساء بلديات: دير الأحمر لطيف القزح، عيناتا ميشال نصر رحمة، القدام أنطوان حدشيتي، الزرازير طعان حبشي، بشوات حميد كيروز، اليمونة طلال شريف، نبحا غسان كيروز، كفردان مهدي زعيتر والرام – الجوبانية عبدو نون، مغنية الأوبرا الفنانة الألمانية فرانسيسكا رابل وفاعليات اجتماعية.