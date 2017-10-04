تقاربٌ تركي- إيراني.. أردوغان من طهران: إيران وتركيا معا في سوريا وخطوات أقوى للرد على استفتاء كردستان

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران تهدف مع تركيا الى ايجاد الأمن والاستقرار في كل المنطقة والتعاون مع سوريا وروسيا، معتبراً أن التعاون بين تركيا وإيران وروسيا سيساهم في إحلال السلام بسوريا.

ورأى روحاني في مؤتمرٍ صحافي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في ختام محادثاتهما في طهران، أن قرار الاستفتاء في كردستان قرار خاطئ، مشددا على رفض أي تغيير حدودي مع العراق، متمنياً على قادة إقليم كردستان التراجع عن قرارهم. ولفت إلى أن الزيارات المتبادلة والتجارة بين البلدين ستستمر عبر 3 نقاط حدودية وستؤمَّن لها التسهيلات اللازمة.

مؤتمر صحفي للرئيس الإيراني ونظيره التركي https://t.co/NkGLJLy8KW — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) October 4, 2017

بدوره، كشف أردوغان عن السعي مع إيران إلى محاربة “داعش” و”النصرة” في سوريا. وأكّد أنه سيتم اتخاذ خطوات أقوى للرد على استفتاء انفصال كردستان العراق.

وكان قد استقبل روحاني اردوغان اليوم في طهران في زيارة رسمية رافقه فيها وفد سياسي رفيع المستوي، ويضم كلا من وزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو، والاقتصاد نيهات زيبكجي، والجمارك والتجارة بولنت تفنكجي، والداخلية سليمان سويلو، والطاقة برات آلبايراك، والثقافة والسياحة نعمان كورتولموش، ومساعد حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم مهدي أكر.

ومن المقرر أن يشارك أردوغان في اجتماع المجلس الاستراتيجي المشترك الرابع بين إيران وتركيا ويجري محادثات مع المسؤولين الإيرانيين حول العلاقات بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية والدولية.