الحريري إلى الفاتيكان خلال أيام للقاء البابا فرنسيس

أفادت معلومات بأن رئيس الحكومة سعد الحريري يستعدّ لزيارة دولة الفاتيكان خلال النصف الأول من الشهر الجاري للقاء البابا فرنسيس .

وقالت مصادر معنية لصحيفة “الجمهورية”: “إنّ هذه الزيارة تنطوي على اهمّية كبرى في هذه المرحلة، خصوصاً أنّها تشكّل أولى الزيارات لمسؤول عربي مسلِم الى الكرسي الرسولي ، في وقتٍ يَشهد العالم توتّرات على غير صعيد، في ظلّ تنامي التيارات المتشدّدة”.

واعتبَرت أنّ الحريري “يكرّس من خلال هذه الزيارة انّه يمثّل الإعتدال الذي ينبغي ان يسود على مساحة الكرة الارضية، إذ إنه يرفض كلّ الأطر والتجمّعات المتطرفة الى أيّ جهةٍ انتمت”.

وأكّدت أنّ لبنان سيكون بنداً أساساً في اجندة الحريري حيث “سيركّزعلى تقديم الصورة اللبنانية التي تعكس نموذج الحوار والتلاقي والعيش الواحد مع كلّ المكوّنات والديانات، وأنّه واحة حوارٍ وتلاقٍ وليس مساحةَ حروب ونزاعات، مع تأكيد التمسّك بهذه الصيغة ووجوب تعميمها”.

وكان السفير البابوي المونسنيور غبريال كاتشيا قد زار كلاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ، مودعاً بعد إنتهاء مهامه في لبنان.