الاردن حذر من تداعيات استفتاء اقليم كردستان على وحدة العراق

حذرت الحكومة الاردنية ليل الثلثاء الاربعاء من تداعيات الاستفتاء في اقليم كردستان العراق على وحدة الاراضي العراقية، داعية المسؤولين العراقيين الى الحوار.

وأعرب الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني عن “قلق المملكة من تداعيات الاستفتاء أحادي الجانب الخاص باستقلال اقليم كردستان العراق على تماسك الشعب العراقي الشقيق وعلى وحدة الاراضي العراقية، وفق ما أوردت وكالة الانباء الاردنية.

ودعا المتحدث إلى عدم اتخاذ أي خطوات أحادية تهدد وحدة العراق وسيادته، ويمكن أن تقوض منجزات العملية السياسية التي يقودها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لحماية مصالح العراق ولتجاوز التحديات وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

كما دعا المومني إلى تحاشي التصعيد وإلى حل الخلاف عبر الحوار وبما يضمن الالتزام بالدستور العراقي بالكامل ويحافظ على وحدة الأراضي العراقية.

وأعرب عن أمله في ان تنطلق عملية الحوار هذه وفق مرجعية الدستور في أسرع وقت ممكن لحماية المكتسبات الوطنية في كل أنحاء العراق، بما فيها اقليم كردستان ولتجنيب العراق الشقيق أزمة جديدة في الوقت الذي يحقق فيه انتصارات كبيرة على الإرهاب.