كنعان من عين التينة: مشروع موازنة 2017 في عهدة مجلس النواب

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، ان التقرير النهائي للجنة لمشروع موازنة 2017 أصبح في عهدة المجلس معلنًا أنه سيتكلم الخميس من المجلس النيابي عند الـ 12 ظهرًا.

واكد كنعان انه إنجاز للجنة المال، وخصوصًا للذين شاركوا في اجتماعاتها والذين جعلوه ممكنًا نظرًا للصعوبات الكبيرة التي اعترضتنا.

وأوضح: “لمست من الرئيس بري كل الدعم، ونتمنى من كل الكتل تبني الاصلاحات والوفر الذي تحقق”، آملا ألا تضيع الفرصة بعد 12 عامًا على غياب الموازنات والانفاق المتفلت.

كما اكد كنعان أن قطع الحساب المدقق والسليم أكثر من ضروري لترجمة سياسات الموازنة، ولا موافقة على قطع حساب غير سليم.