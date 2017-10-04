خامنئي يتوعد إقليم كردستان ويصفه بـ”إسرائيل الجديدة”

ذكر التلفزيون الإيراني أن المرشد آية الله علي خامنئي أكّد الأربعاء، أنّه يجب على تركيا وإيران منع إقليم كردستان العراق من إعلان الاستقلال.

جاءت تصريحات خامنئي عقب اجتماع له مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في طهران.

ونقل التلفزيون عن خامنئي قوله: “يجب على تركيا وإيران اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد الاستفتاء”.

وأضاف أن الولايات المتحدة وقوى أجنبية تخطط لإقامة إسرائيل جديدة في المنطقة من خلال دعم استفتاء كردستان فـ”أميركا وإسرائيل مستفيدتان من الاستفتاء وتريدان إقامة إسرائيل جديدة في المنطقة، فاستفتاء انفصال أكراد العراق عمل من أعمال الخيانة تجاه المنطقة بأسرها”.

من جانبها، نفت إسرائيل أي علاقة لها بالاستفتاء لكنها رحبت به.

وعارضت الولايات المتحدة الاستفتاء بوصفه إجراء يزعزع استقرار المنطقة، في وقت لا تزال فيه جميع الأطراف تقاتل تنظيم “داعش”.