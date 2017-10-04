البنك “المركزي العراقي” يخفف القيود المالية على إقليم كردستان

أعلن مصدر بالقطاع المصرفي في العراق أنّ البنك المركزي خفف الأربعاء قيودا مالية مفروضة على إقليم كردستان، بعد أن تلقى تعهدا بالتعاون من بنوك كردية.

وأضاف المصدر أنه جرى السماح باستئناف تحويلات الدولار والعملة الأجنبية بدءاً من الأربعاء مع استثناء أربعة بنوك ذات ملكية كردية.

وكانت مصادر مصرفية وحكومية ذكرت أنّ البنك المركزي أخبر حكومة إقليم كردستان يوم الثلثاء أنه سيتوقف عن بيع الدولارات إلى البنوك الكردية الأربعة وسيوقف جميع تحويلات العملة الأجنبية إلى الإقليم.

وجرى اتخاذ هذه التدابير ردا على الاستفتاء الذي أجراه الإقليم في 25 أيلول وصوتت فيه الأغلبية لصالح الاستقلال.