لافروف: زيارة الملك سلمان إلى موسكو منعطف ثنائي وإقليمي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ، أهمية الزيارة التي سيقوم بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى بلاده غداً الخميس، مشيراً إلى أنها تمثل “إنعطافة حقيقية” في علاقات البلدين، وتنقل التعاون بين الرياض وموسكو إلى “مستوى جديد تماماً”، بما يحقق “مساهمة عميقة الفائدة في إستقرار منطقة الشرق الأوسط”.

وأوضح لافروف في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط”، أن موسكو تشارك الرياض القناعة “بضرورة تحقيق مزيد من التطور المتصاعد” في علاقات البلدين على مختلف الأصعدة، بما في ذلك جهود ضمان الإستقرار الإقليمي والعالمي.

وكشف أن هناك حواراً متواصلاً على أرفع المستويات بين الرياض وموسكو ، “بدأ في تحقيق جملة من الثمار الملموسة”. وشدد على أهمية استمرار التنسيق فيما يخص الأزمات الإقليمية واتفاق خفض إنتاج النفط.

وحول الملف السوري، نوّه لافروف بالجهود التي تبذلها السعودية لتشكيل وفد “الهيئة العليا للمعارضة”، موضحاً أنه “قد يصبح شريكاً منصفاً” في محادثات جنيف. ودعا “جميع الجهات الفاعلة إلى التخلي عن أطماعها الخاصة والمساهمة الكاملة في إعادة الاستقرار والأمن” إلى سوريا والمنطقة. ورأى أن رؤية بلاده للحل تركز على “إعادة بناء البنية التحتية المدمّرة ورفع العقوبات الإقتصادية أحادية الجانب التي فرضتها دول عدة على سوريا ، وتعزيز التنمية الإجتماعية والإقتصادية والسياسية”.

كما تحدث الوزير الروسي عن “حملة مصطنعة معادية لروسيا داخل الولايات المتحدة تتضمن تكهنات بتدخل مزعوم في الإنتخابات الرئاسية”. غير أنه رأى أن “هناك أملاً في أن بمقدورنا التغلب على الأزمة الحالية”.