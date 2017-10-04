لجنة حماية حقوق المغترب: لتعديل قانون الانتخاب النقابي

عقدت لجنة حماية حقوق المغترب في نقابة المحامين، اجتماعًا برئاسة المحامي روك فغالي، وحضور أمينة سر اللجنة نجاة شكر، الى عضوي اللجنة المحاميين طلال نجم وفكتور خوري، المستشارين ايلي سلوان وحنان باسيل وميشال فغالي وفؤاد مطر ورئيس جمعية “اليازا” زياد عقل، وتم البحث في مواضيع تأسيسية وضعتها اللجنة كبرنامج عمل حاليا ومستقبلا.

واشار بيان اللجنة، الى انه تم البحث في المشاكل القانونية الناتجة عن الزيجات المختلطة مع المغتربين، مشاكل المغتربين العقارية، وفي تشكيل لجنة للاتصال مع حاكم مصرف لبنان لتأمين تسهيلات للمغتربين، والاتصال بالمحامين المغترين لانشاء اتحاد في ما بينهم مرتبط مع اللجنة، وانشاء صفحة خاصة على الانترنت يستطيع المغترب التواصل مع اللجنة واستشارتها عن اموره القانونية، وفي التحضير لمؤتمر حول دور المغتربين في تفعيل دور البلديات.

وقرر المجتمعون تقديم توصية لنقيب المحامين انطونيو الهاشم تتمنى العمل لان تكون هذه اللجنة ثابتة ودائمة في النقابة، لا ان ينتهي دورها مع انتهاء ولاية النقيب الذي عينها.

كما قرروا ترك اجتماعاتهم مفتوحة وتشكيل هيئة ضاغطة خارج اطار اللجنة وصلاحياتها (خاصة وان النقيب اثر الحياد في الانتخابات النقابية)، وذلك لمواكبة الانتخابات النقابية. بحيث يكون تثبيت اللجنة وتفعيلها شرطًا اساسيًا لتأييد المرشحين. والتحضير لاجتماعات خارج اطار النقابة للقاء المحامين النقابيين الذي ينحصر همهم في تحسين الوضع النقابي وتجيير العمل الحزبي لصالح النقابة وليس العكس.

وطالبوا بتعديل قانون الانتخاب النقابي بحيث يكون التمثيل افقيًا وليس عاموديًا، فيكون وفقًا لسنين الانتساب للنقابة. اذ لا يجوز ان يطغى العدد على قرار من يحمل على كتفه اعباء المهنة.