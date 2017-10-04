محلياتالأربعاء 04 تشرين أول 2017 مواعيد اختبار المرشحين للتطوع بصفة تلميذ رتيب في الجيش أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، عن “مواعيد إجراء الاختبار الخطي، للمرشحين للتطوع بصفة تلميذ رتيب، والناجحين في اختبارات المرحلة الأولى (نفساني – رياضي – طبي)، وذلك وفقا لما يلي: المكان: الجامعة اللبنانية – المدينة الجامعية (الحدث) التاريخ والمادة: يوم السبت: 7/10/2017 لغة عربية – الحضور قبل الساعة 6.30 صباحا – عدم احضار الهاتف الخلوي – احضار بطاقة هوية أو اخراج قيد افرادي صادر في فترة اقل من ثلاثة اشهر – عدم الحضور بالسيارة الشخصية لعدم توافر مواقف داخل حرم الجامعة – تعريب – تاريخ وجغرافيا يوم الأحد: 8/10/2017 رياضيات – لغة أجنبية”. كلمات مفتاحية: الجيشالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام