فصيلة عرسال تضبط سيارتين مسروقتين

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه وعند الساعة 14.00 من تاريخ 02/10/2017، ونتيجةً للتحريات المكثّفة، ضبطت دورية من فصيلة عرسال في وحدة الدرك الإقليمي، سيارتين مسروقتين من دون لوحات، وذلك بالقرب من مخيم للنازحين في ضواحي البلدة، ويشتبه بأنهما كانتا تستعملان من قبل المجموعات الإرهابية، وهما من طراز تويوتا نوع “Rav 4” واحدة فضية والثانية سوداء.

اودعتا مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية بناءً على إشارة القضاء المختص.