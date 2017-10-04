قتلى بهجوم على مجمع محاكم في ليبيا

أسفر تفجير استهدف مجمع المحاكم في مدينة مصراتة الليبية الأربعاء، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 35 آخرين، في هجوم تبناه تنظيم “داعش”.

وتعتقد رويترز أن مهاجمين أطلقوا مقذوفات صاروخية مشيرةً إلى أن هويتهم لم تكن واضحة.

وأشارت بعض التقارير إلى أن إطلاق نار أعقبه انفجار، استهدف مجمع المحاكم، الواقع وسط المدينة، أدى إلى مقتل وإصابة أشخاص.

ووجه مستشفى مصراتة العمومي نداء لجميع الأطقم الطبية للتوجه إلى المستشفى، بعدما أكدت مصادر طبية لـ”سكاي نيوز عربية” ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى.