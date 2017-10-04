4 قتلى و15 جريحا في تفجير انتحاري في مصراتة بليبيا

قتل 4 اشخاص واصيب 15 آخرون بجروح، الأربعاء، في تفجير انتحاري استهدف مجمع المحاكم في مصراتة، ثالث كبرى مدن ليبيا.

وأكد المتحدث باسم القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا العميد محمد الغصري، في تصريح ل”وكالة الصحافة الفرنسية”، ان “مجموعة من 3 اشخاص تابعين لتنظيم “داعش” قاموا صباح هذا اليوم بعملية انتحارية استهدفوا من خلالها مجمع المحاكم في مدينة مصراتة”.

وأشار الى أن “الثلاثة نزلوا من سيارة وقام أحدهم بتفجير نفسه وتم التعامل مع الشخصين الاخرين، فتم قتل أحدهم والقبض على الآخر”، في عملية أسفرت عن مقتل “4 اشخاص وإصابة 15”.