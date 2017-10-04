محلياتالأربعاء 04 تشرين أول 2017 المشنوق عرض المستجدات مع السفيرة الأميركية والتقى شخصيات بيروتية عرض وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مع سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد المستجدات في لبنان والمنطقة. وكانت مناسبة قدم فيها المشنوق لريتشارد، التي زارته في مكتبه، تعازيه للشعب الاميركي بضحايا العمل الارهابي المسلح الذي نفذه احد المجرمين في مدينة لاس فيغاس وكانت حصيلته اكثر من 500 شخص بين قتيل وجريح. كما استقبل المشنوق عددًا من الشخصيات البيروتية من بينها الدكتور عدنان طرابلسي وهشام جارودي وفؤاد شاكر. كلمات مفتاحية: المشنوقالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام