المشنوق عرض المستجدات مع السفيرة الأميركية والتقى شخصيات بيروتية

عرض وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مع سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد المستجدات في لبنان والمنطقة.

وكانت مناسبة قدم فيها المشنوق لريتشارد، التي زارته في مكتبه، تعازيه للشعب الاميركي بضحايا العمل الارهابي المسلح الذي نفذه احد المجرمين في مدينة لاس فيغاس وكانت حصيلته اكثر من 500 شخص بين قتيل وجريح.

كما استقبل المشنوق عددًا من الشخصيات البيروتية من بينها الدكتور عدنان طرابلسي وهشام جارودي وفؤاد شاكر.