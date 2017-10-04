حمادة: سنواجه السياسة التدميرية للتعليم الرسمي

استغرب وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، عدم إدراج مشروع المرسوم المتعلق بقبول إلحاق 207 أساتذة من الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية للتعيين في ملاك التعليم الثانوي في كلية التربية على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، خصوصا وأن هذه الجلسة هي الأخيرة التي يسقط حقهم بعدها، وهم من الناجحين الذين أتاحت القوانين المرعية الإجراء للوزارة إلحاق الأعداد التي تحتاجها من بينهم بحسب الأولوية والإختصاص والمنطقة، ضمن مدة سنتين من تاريخ المباراة.

ولفت الوزير حمادة إلى أن هذه المجموعة المعنية بالتعيين تأتي لتلبية حاجة الوزارة إلى أساتذة جدد في التعليم الثانوي الرسمي بدلا من المئات الذين تقاعدوا هذا العام.

وأكد أن هؤلاء الأساتذة مستحقون، وأن الثانويات الرسمية في حاجة ملحة إليهم، معربا عن استيائه من معاملة السلطات العليا لوزارة التربية منذ فترة بالتجاهل والتهميش والعرقلة، مذكرا بأن الوزراء السابقين استعانوا بالآلاف المؤلفة من المدرسين بصورة عشوائية، بالإضافة إلى ما حصل في عملية التفريغ في الجامعة اللبنانية منذ نحو عامين.

وقال: “إن ارتقاء التعليم الرسمي وتلبيته حاجة التلامذة اللبنانيين الذين تتزايد أعدادهم في المدارس والثانويات الرسمية، لا يمكن أن تتم مواجهته بضيق النظر والكيدية اللذين بدآ يتحكمان بالعمل المؤسساتي في لبنان”. وأعلن أنه “سيواجه هذه السياسة التدميرية للتعليم الرسمي بكل ما أوتي من قوة، في مجلسي الوزراء والنواب، وفي كل المجالات المتاحة لمثل هذه المواجهة”.