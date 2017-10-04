نتنياهو يوزع أوسمة باسمه على الموساد

منح رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو، للمرة الأولى، جوائر “تقدير” باسمه على “عمليات ونشاطات عملانية نفّذها عناصر ومقاتلو الموساد”، بحسب ما نقل موقع “العهد” عن صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وأشارت الصحيفة الى أن الأوسمة أعطيت لطواقم وليس لأفراد، وسيصبح “وسام رئيس الحكومة” من الآن وصاعداً تقليداً سنوياً. وأضافت أن نتنياهو قال في المراسم التي شارك فيها رئيس الموساد يوسي كوهين: “هناك عمليات ونشاطات استخباراتية تعطي جواباً للتهديدات المركزية التي نواجهها، اليوم نعطي أوسمة على هذه العمليات والنشاطات الإستخبارية”.

من جهته، تحدّث رئيس الموساد يوسي كوهين عن “المخاطر المتجددة من جهة إيران التي تتمركز في سوريا، الساحة اللبنانية، حماس، “حزب الله” والسلاح الدقيق الذي ينقل اليه، إضافة الى مواجهة “داعش”، على حد قوله.

وأضاف: “الموساد يتعاظم في داخله مع قدرات جديدة من أجل مواجهة المستقبل، تكنولوجيا متطورة في منظومات الإستخبارات، في بناء القوة، وفي الموارد البشرية”، متابعاً: “كل هذا لكي نكون جاهزين للتحديات الماثلة أمامنا، نحن ننفذ مئات وآلاف العمليات كل سنة، قسم منها معقد وجريء في قلب دول معادية، دول الهدف”.