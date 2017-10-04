محلياتالأربعاء 04 تشرين أول 2017 المرعبي ردا على ورقة باسيل: “إحترنا مين بدو يحكي بموضوع النازحين”! أكد وزير شؤون النازحين معين المرعبي ، أن وزارته بذلت جهداً كبيراً في ملف النازحين السوريين بالتعاون مع بعض الوزارات، ولا سيما وزارة الداخلية والبلديات، وجرى تحضير ورقة سياسية لكن هذه الجهود اصطدمت بعرقلة من الوزير جبران باسيل . وقال ردا على سؤال لصحيفة “اللواء“، عن الورقة التي يقدمها الوزير باسيل: “إحترنا مين بدو يحكي بالموضوع”. وأوضح المرعبي أن المطلوب من السلطات المعنية تسهيل خروج السوريين من لبنان إلى سوريا ، من خلال عدم فرض غرامات التأخير على الإقامة، مؤكدا أن الحكومة لم تغلق الحدود تجاه عودة النازحين السوريين الى بلدهم. كلمات مفتاحية: المرعبيالنازحين السوريينباسيلالمصدر: اللواء