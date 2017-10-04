بري في لقاء الاربعاء: المجلس حريص على حسم موضوع الضرائب وانهائه

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الاربعاء، الى التنبه لما يجري في المنطقة، مشيرًا الى ان هناك من يحاول رسم حدود الدم، في اطار المشروع التقسيمي والتفتيتي لدول المنطقة، وقال:”ان هذا المشروع كما عبرنا في السابق، يخدم اسرائيل التي راهنت وتراهن عليه دائما.

وفي الشأن الداخلي، أكد الرئيس بري ان دعوته الى الجلسة التشريعية الاثنين المقبل، هي لمناقشة واقرار مشاريع القوانين المعجلة التي احالتها الحكومة في شأن الضرائب لتمويل السلسلة، وان المجلس في إطار ورشته التشريعية حريص على حسم هذا الموضوع وانهائه.