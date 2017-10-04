أسرار الصحف ليوم الأربعاء 4 تشرين الأول 2017

أسرار الآلهة – النهار

تحدث وزير أمام ضيوفه عن اجتماع حضره في القصر الجمهوري مع نائب وشخصيات وترأسته ابنة الرئيس بدلاً منه ما أزعج عدداً من المشاركين

لم ينفع تدخل سياسي ضاغط في ثني المدير العام لقوى الأمن الداخلي عن تطبيق قرار اتخذه ما حدا بأحد النواب الى تنظيم حملة ضده.

قال وزير حزبي إن الحرب الاسرائيلية وحدها القادرة على إلغاء الانتخابات النيابية المقبلة أو تأجيلها، وهي غير مستبعدة.

سأل نائب طرابلسي سابق عما اذا كان مجلس الوزراء الذي سينعقد في طرابلس سيزور معرض رشيد كرامي الآيل الى الانهيار؟

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يقال – المستقبل

إنّ من بين الأفكار التي طُرحت في اجتماع اللجنة الاقتصادية أمس استعانة الحكومة بشركة استشارية لوضع دراسة تحدّد القطاعات التي تتمتّع بميزة تفاضلية في بنية الاقتصاد اللبناني للعمل على تعزيزها في السنوات المقبلة.

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أسرار الجمهورية

يتخوف تيار سياسي من إقدام حليف له في قضاء جبيل على إعطاء أصواته في الإنتخابات إلى خصمه بسبب تصرفات رئيس التيار التي تجاوزت المعقول.

يعتزم مرجع روحي عقد إجتماعات مع المعنيّين لحضّ المسؤولين على التعامل مع ملف وجودي يضرب الكيان.

يُردِّد رئيس حزب في مجالسه الخاصة أنّ التحولات الإقليمية ستؤثر على التحالفات وستجعل الحليف خصماً والخصم حليفاً.

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أسرار اللواء

غمز: سُحب ملف تقريب الانتخابات من التداول بعدما حقّق الأهداف التي كان يرمي إليها!

همس : يلحّ مسؤول كبير على الوزراء الإسراع في إنجاز مشاريعهم المناطقية، تمهيداً لبت المطالب في جلسات حكومية هناك.

لغز : نجح وزير سيادي بإقناع فريقه باللجوء إلى أسلوب الضوضاء الإعلامية لانتزاع مكاسب ومطالب شخصية وفئوية؟

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خلف الكواليس – الشرق

اكد مصدر حزبي ان اللقاء الاخير بين الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط تطرق الى العديد من الموضوعات ومن ابرزها التحالفات الانتخابية المقبلة بين «المستقبل» و»الاشتراكي» … وتم الاتفاق على متابعة ذلك من خلال لجان مشتركة…

لفت قيادي في «تيار سياسي» بارز الى وجود تباينات عديدة بين «التيار» واحد حلفائه الرئيسيين … وان من علامات هذه التباينات مبادرة الحليف الى تسمية مرشحين من دوائر يعتبرها «التيار» ذات اهمية خصوصية له…

خلافا لما تردد في بعض الاروقة في الايام القليلة الماضية، فقد استبعد مسؤول في «تيار المستقبل» اي لقاء بين الرئيس الحريري وقيادات طرابلسية بادرت الى القطيعة والانفصال والتشكيك. ورأى ان الكرة هي في ملعب هؤلاء ليبنى على الشيء مقتضاه…

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