ضربة جوية روسية… وإصابة زعيم “جبهة النصرة” الجولاني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، عن مقتل 12 قياديا ميدانيا من “جبهة النصرة” في سوريا نتيجة ضربة جوية للطيران الروسي.

وأوضح الناطق باسم الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أنه نتيجة لعملية خاصة لوزارة الدفاع الروسية تم القضاء على قيادات في “جبهة النصرة” بسوريا بينهم مساعد زعيم “جبهة النصرة” أبو محمد الجولاني.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إن زعيم “جبهة النصرة” أبو محمد الجولاني أصيب بجراح خطيرة وحالته حرجة نتيجة ضربة الطيران الروسي.