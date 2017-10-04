“الكوكب الجليدي” يقترب من الأرض

كشفت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” أن كوكب أورانوس سيتقابل مع الأرض والشمس في يوم 19 تشرين الأول الجاري، بحيث يمكن رؤية أورانوس بالعين المجردة كنقطة زرقاء.

وتحدث ظاهرة التقابل بين الشمس والأرض وأي كوكب آخر، عندما تكون الثلاثة على مسافة واحدة، ووقت واحد، وهو الوقت الأفضل لرؤية أورانوس، حيث يكون وقتها بأقرب مسافة من الأرض، ووجه مضاء بالكامل بالشمس.

ووفقا لناسا، فإن أورانوس يصل التقابل في 19 تشرين الأول، مما يعني أن الكوكب الجليدي والشمس سيكونان على جانبي الأرض.

يقول جين هيوستن من مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا “سيكون أورانوس مرئيا طوال الليل، ولونه الأزرق والأخضر لا لبس فيه”.

وأضاف أن لون أورانوس “قد يكون مشرقا بما فيه الكفاية لرؤية بالعين المجردة.