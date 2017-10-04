الملك سلمان في موسكو وتوقيع اتفاقيات للتعاون النفطي بقيمة 3مليارات دولار

أعلنت ​السلطات الروسية​ عن” التوقيع على اتفاقيات استثمارية بـ 3 مليارات دولار أثناء زيارة الملك السعودي ​سلمان بن عبد العزيز​ إلى روسيا”.

وكان الملك السعودي قد أعرب خلال جلسة مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة الثلثاء عن تطلعه “أن تحقق زيارته لروسيا الاتحادية ومباحثاته مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ والمسؤولين في روسيا ما يطمح له البلدان من تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بينهما في المجالات كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة وجهود تحقيق الأمن والسلم الدوليين”.

وكان ​الكرملين​ كشف عن أبرز المسائل المطروحة على أجندة الاجتماع الذي سيجريه الزعيمان الخميس المقبل في ​موسكو​.

وذكر بيان صدر عن الرئاسة الروسية الأربععاء أن الأجندة ستشمل مسائل التعاون بين البلدين بكامل طيفه، مضيفا أن الرئيس الروسي والملك السعودي سوف ينظران في الخطوات المشتركة الممكن اتخاذها من أجل تعزيز التعامل الثنائي بين موسكو والرياض في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمارات والثقافة، فضلا عن المجال الإنساني.