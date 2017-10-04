الراعي من قصر بعبدا: عون أكد لي أن الانتخابات ستحصل في أيار المقبل

اشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى ان رئيس الجمهورية أكد له أن الانتخابات ستحصل في أيار المقبل.

كما تطرّق الراعي بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري إلى ملف النازحين السوريين، قائلا: نحن كلبنانيين قمنا بواجبنا وأكثر مع النازحين السوريين ولكن لا يمكن أن نتحمّل أكثر ونحن معهم إنسانيا وبشرياً، واستعرضنا كل النتائج مع فخامة الرئيس وعلى لبنان إيجاد حل للملف بالطرق اللازمة والمجتمع الدولي مدعو والعربي مدعو واللبناني مدعو، ومن حق النازحين العودة إلى بلادهم.

وتابع: أتيت لأودع الرئيس برحلة طويلة إلى الفاتيكان ولدي بعدها زيارات رعوية في الولايات المتحدة وطبعاً اللقاء هو لقاء مع إنسان حامل في قلبه تطلعات كبيرة وحلول لكل المشاكل المطروحة من الضرائب والسلسلة وقضية المدارس الخاصة وهنأته على الصبر الذي يتمتع به.