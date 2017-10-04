تيلرسون: باق في منصبي ولم أفكر في الاستقالة

أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أنه باق في منصبه ولم يفكر مطلقا في الاستقالة، نافيا بذلك تقارير تتحدث عن خلافات بينه وبين الرئيس دونالد ترمب حول ملفات خارجية على غرار إيران وكوريا الشمالية.

وقال تيلرسون في كلمة ألقاها بمقر وزارة الخارجية في واشنطن اليوم الأربعاء إنه أكد مرارا وتكرارا أنه لن يترك منصبه، ونفى ما تردد من أن مايك بنس نائب الرئيس الأميركي حاول إقناعه بالبقاء في منصبه.

وقال “لم يحاول نائب الرئيس أبدا إقناعي بالبقاء وزيرا للخارجية، لأنني لم أفكر بتاتا في ترك هذا المنصب، أقدر نصائح وصداقة نائب الرئيس وأعرب عن إعجابي بقيادته داخل إدارة الرئيس ترمب لمعالجة العديد من القضايا المهمة، سواء في ما يتعلق بالسياسة الخارجية أو الداخلية.

وأضاف “رغم أنني جديد على واشنطن، فقد تعلمت أن هناك أشخاصا يحاولون زرع الشقاق خدمة لأجندتهم الخاصة عبر تحطيم الآخرين سعيا لتقويض أجندة الرئيس ترمب. أنا لم ولن أعمل بهذه الطريقة، والأمر ذاته ينطبق على جميع أفراد فريقي هنا في وزارة الخارجية”.

وأوضح أن أولويته هي العمل لصالح الوطن وتوفير الأمن للمواطن الأميركي، وقال إنه يؤكد التزامه بالمهمة التي كلفه بها الرئيس ترمب. كما قال إن سياسة الرئيس الخارجية لها أهداف يعتقد البعض بأنها تحقق أهدافها.

وتحدث في هذا الإطار عن الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية الكبرى، وأوضح أنه سيعرض على الرئيس خيارين بشأن كيفية التعامل مع هذا الملف. وكان ترمب قد اتهم إيران بانتهاك روح الاتفاق المبرم قبل أكثير من عامين، وهدد بالانسحاب من الاتفاق.