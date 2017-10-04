الرياشي التقى السفير الإماراتي وعرضا التطورات المحلية والإقليمية

التقى وزير الإعلام ملحم الرياشي في مكتبه في الوزارة السفير الإماراتي في لبنان حمد الشامسي، وعرضا التطورات المحلية والإقليمية.

كما استقبل الرياشي رئيسة جامعة “العائلة المقدسة” في البترون الاخت هيلدا شلالا ترافقها عميدة كلية التربية الدكتورة جوزيان ابي خطار، وسلمت الاخت شلالا وزير الاعلام دعوة لرعاية وحضور المؤتمر الذي تنظمه الجامعة لمناسبة المئوية الاولى لاعلان دولة لبنان الكبير بعنوان “الهوية اللبنانية والمواطنية”، والذي سيعقد في حرم الجامعة في البترون في 18 تشرين الثاني المقبل.